Puntata speciale del mercoledì di Sprint Zone dedicata a uno dei temi più discussi dell’atletica italiana: il ritorno agonistico di Alex Schwazer.

Dopo la fine della seconda squalifica per doping, terminata nel luglio 2024, il marciatore altoatesino è tornato protagonista con una prestazione che ha riacceso il dibattito nel mondo della marcia e dell’atletica azzurra. Lo scorso 26 aprile, in Germania, Schwazer ha infatti realizzato la migliore prestazione italiana sulla distanza dei 42,195 km di marcia con il tempo di 3h01’55.

Da quel momento si è aperta una forte discussione sulla possibile convocazione agli Europei di Birmingham. Sul tavolo ci sono però diversi aspetti delicati: la carta etica della FIDAL e i criteri di qualificazione fissati dalla federazione, che prevedevano il conseguimento del tempo utile entro il 12 aprile.

Ospite della puntata sarà Stefano La Sorda, esperto di marcia e giudice internazionale, con cui analizzeremo regolamenti, scenari e possibili sviluppi dopo le recenti dichiarazioni dello stesso Schwazer, che ha ammesso di non aspettarsi una convocazione ufficiale dalla Federazione. Al momento, però, non è ancora arrivata una presa di posizione definitiva della FIDAL e il caso resta aperto.

Conduce: Ferdinando Savarese

#SprintZone #AlexSchwazer #Atletica #Marcia #FIDAL #EuropeiAtletica #Birmingham2026 #RaceWalking #Schwazer #AtleticaItaliana #SportItaliano #StefanoLaSorda #Olympics #Athletics #MarciaAtletica #Doping #Europei #TrackAndField #Sport #AtleticaLeggera