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Jonas Vingegaard: “Sarei felicissimo di vedere Piganzoli in maglia bianca a Roma”

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9 minuti fa

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Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard / LaPresse

Il danese Michael Valgren trionfa nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia, Cassano d’Adda-Andalo. Il suo connazionale Jonas Vongegaard vive una giornata di sostanziale tranquillità, controlla l’andamento della fuga e taglia il traguardo con oltre cinque minuti di ritardo. Si avvicina il trionfo finale.

Sul successo di Valgren: “Sono davvero felice per Michael Valgren è un ottimo ragazzo e merita di vincere. Ha avuto molta sfortuna nella sua carriera, quindi mi rende felice che abbia vinto la tappa qui. Aveva come obiettivo proprio vincere una tappa e realizzarlo è qualcosa che si merita“.

Il commento alla giornata odierna: “Ho attraversato bene la tappa, i miei compagni di squadra hanno fatto un ottimo lavoro e hanno iniziato a tirare quando è partita la fuga. Siamo stati aiutati anche un po’ da altre squadre per cui ci siamo anche risparmiati

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Sullo spazio da concedere ai compagni di squadra: “Sì, certo. Davide è molto vicino alla maglia bianca, sarei felicissimo di vedere Davide indossarla a Roma. È ancora durra, ma vedremo. Pensiamo alla tappa di domani”.

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