Giro d’Italia 2026, tutte le classifiche: Vingegaard domina tra rosa e azzurro, Narvaez sorpassa Magnier

La diciassettima tappa del Giro d’Italia 2026 era stata pensata per i fuggitivi di giornata e infatti si è risolta in favore degli attaccanti da lontano. In classifica generale c’è stato l’avanzamento di Damiano Caruso, che ha recuperato cinque minuti su tutti gli altri big e si è così inserito al nono posto in classifica generale. Il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa di leader della classifica generale ed è anche il miglior scalatore della Corsa Rosa.

Con una fuga da lontano, Giulio Ciccone ha recuperato un po’ di punti nei confronti del nordico nella lotta per la sempre ambita maglia azzurra. L’ecuadoriano Jhonatan Narvaez è andato in fuga da lontano, ha primeggiato in un traguardo volante e ora si trova al comando della classifica a punti: sarà duello fino alla fine per la maglia ciclamino con il francese Paul Magnier. Di seguito le classifiche del Giro d’Italia 2026: generale, a punti, scalatori, giovani.

CLASSIFICHE GIRO D’ITALIA 2026

CLASSIFICA GENERALE (TOP-10)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 66:57:14

2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24″ 4:03

3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 4:27

4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 5:00

5 5 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 5:40

6 6 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:09

7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:14

8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 7:57

9 13 ▲4 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 4″ 8:34

10 9 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 9:20

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CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA CICLAMINO)

1 2 ▲1 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 157

2 1 ▼1 Magnier Paul Soudal Quick-Step 145

3 10 ▲7 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 79

4 3 ▼1 Milan Jonathan Lidl – Trek 78

5 4 ▼1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 71

6 5 ▼1 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 70

7 6 ▼1 Segaert Alec Bahrain – Victorious 62

8 7 ▼1 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 62

9 8 ▼1 Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 60

10 9 ▼1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 60

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA AZZURRA)

1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 211

2 2 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 133

3 3 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 96

4 5 ▲1 Rubio Einer Movistar Team 88

5 4 ▼1 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 84

6 6 – Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 63

7 7 – Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 53

8 8 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 48

9 9 – Bais Mattia Team Polti VisitMalta 30

10 10 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 29

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA)

1 1 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 67:02:54

2 2 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 2:17

3 3 – Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 4:23

4 4 – Kulset Johannes Uno-X Mobility 13:43

5 6 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 21:46

6 5 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 25:12

7 7 – Beloki Markel EF Education – EasyPost 35:29

8 8 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 48:00

9 10 ▲1 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:04:26

10 11 ▲1 Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 1:09:54