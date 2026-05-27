CiclismoGiro d'ItaliaStrada
Classifica Giro d’Italia 2026: balzo di Damiano Caruso, è in top10! Vingegaard ha 4′ su Gall
La diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026 proponeva un tracciato particolarmente mosso e ricco di saliscendi tra Cassano d’Adda e Andalo: nessun difficoltà altimetrica veramente ardua, ma un continuo su e giù che si è fatto sentire nelle gambe dei ciclisti. La frazione che ha spostato la carovana dalla Lombardia al Veneto era pensata per i fuggitivi di giornata e si è infatti risolta in favore degli attaccanti da lontano, mentre i pretendenti al podio si sono controllati.
Damiano Caruso è entrato nella fuga giusta, ha battagliato per il successo parziale e soprattutto ha recuperato cinque minuti nei confronti dei big, riuscendo così a entrare nella top-10 della classifica generale: il veterano siciliano si è inserito al nono posto con un ritardo di 8’34” dal leader.
Il danese Jonas Vingegaard conserva la maglia rosa con un margine di 4’03” sull’austriaco Felix Gall, 4’27” sull’olandese Thymen Arensman, 5’00” sull’australiano Jai Hindley, 5’40” sul portoghese Afonso Eulalio, 7’09” sul canadese Derek Gee, 7’14” sull’australiano Michael Storer. Il migliore italiano resta Davide Piganzoli, ottavo a 7’57”.
Di seguito la classifica generale del Giro d’Italia 2026 al termine della diciassettesima tappa. Domani (giovedì 28 maggio) è in programma la diciottesima frazione: 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo, con il durissimo Muro di Ca’ del Poggio (1.100 metri all’11,3% di pendenza media) posto a dodici chilometri dal traguardo e che potrebbe fare la differenza.
CLASSIFICA GIRO D’ITALIA 2026 (al termine della diciassettesima tappa)
1 1 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 20 40″ 66:57:14
2 2 – Gall Felix Decathlon CMA CGM Team 24″ 4:03
3 3 – Arensman Thymen Netcompany INEOS 4″ 4:27
4 4 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 12″ 5:00
5 5 – Eulálio Afonso Bahrain – Victorious 18″ 5:40
6 6 – Gee-West Derek Lidl – Trek 7:09
7 7 – Storer Michael Tudor Pro Cycling Team 7:14
8 8 – Piganzoli Davide Team Visma | Lease a Bike 4″ 7:57
9 13 ▲4 Caruso Damiano Bahrain – Victorious 4″ 8:34
10 9 ▼1 O’Connor Ben Team Jayco AlUla 4″ 9:20
11 10 ▼1 Bernal Egan Netcompany INEOS 6″ 9:44
12 11 ▼1 Rondel Mathys Tudor Pro Cycling Team 10:03
13 14 ▲1 de la Cruz David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 10:50
14 12 ▼2 Harper Chris Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 6″ 11:19
15 15 – Mühlberger Gregor Decathlon CMA CGM Team 16:54
16 18 ▲2 Hirt Jan NSN Cycling Team 17:46
17 16 ▼1 Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 18:07
18 17 ▼1 Kulset Johannes Uno-X Mobility 19:23
19 20 ▲1 Arrieta Igor UAE Team Emirates – XRG 20″ 27:26
20 19 ▼1 Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 4″ 30:52
21 22 ▲1 Ciccone Giulio Lidl – Trek 14″ 38:58
22 24 ▲2 Vlasov Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 39:51
23 21 ▼2 Beloki Markel EF Education – EasyPost 2″ 41:09
24 23 ▼1 Poels Wout Unibet Rose Rockets 43:12
25 25 – Aleotti Giovanni Red Bull – BORA – hansgrohe 45:17
26 26 – Mas Enric Movistar Team 12″ 48:01
27 27 – Svestad-Bårdseng Embret Netcompany INEOS 53:40
28 29 ▲1 Rubio Einer Movistar Team 14″ 55:38
29 28 ▼1 Bouwman Koen Team Jayco AlUla 58:58
30 30 – Scotson Callum Decathlon CMA CGM Team 1:07:17
31 32 ▲1 López Juan Pedro Movistar Team 1:08:42
32 34 ▲2 Garofoli Gianmarco Soudal Quick-Step 1:10:06
33 33 – Zwiehoff Ben Red Bull – BORA – hansgrohe 1:11:49
34 36 ▲2 Donovan Mark Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 1:12:05
35 35 – Crescioli Ludovico Team Polti VisitMalta 4″ 1:15:34
36 38 ▲2 Barta Will Tudor Pro Cycling Team 1:22:41
37 43 ▲6 Narváez Jhonatan UAE Team Emirates – XRG 36″ 1:24:06
38 39 ▲1 Ulissi Diego XDS Astana Team 8″ 1:24:41
39 31 ▼8 Kench Josh Groupama – FDJ United 4″ 1:25:03
40 41 ▲1 Haig Jack Netcompany INEOS 1:26:56
41 42 ▲1 Staune-Mittet Johannes Decathlon CMA CGM Team 1:27:32
42 44 ▲2 Lemmen Bart Team Visma | Lease a Bike 1:28:18
43 47 ▲4 Leknessund Andreas Uno-X Mobility 22″ 1:29:10
44 45 ▲1 Campenaerts Victor Team Visma | Lease a Bike 1:30:33
45 37 ▼8 López Harold Martín XDS Astana Team 1:32:29
46 40 ▼6 Hatherly Alan Team Jayco AlUla 1:33:00
47 48 ▲1 Stork Florian Tudor Pro Cycling Team 6″ 1:33:21
48 46 ▼2 Sheffield Magnus Netcompany INEOS 1:34:06
49 50 ▲1 Gualdi Simone Lotto Intermarché 1:42:50
50 51 ▲1 Zambanini Edoardo Bahrain – Victorious 1:45:31
51 52 ▲1 Tonelli Alessandro Team Polti VisitMalta 2″ 1:46:16
52 53 ▲1 Milesi Lorenzo Movistar Team 2″ 1:51:36
53 55 ▲2 Rochas Rémy Groupama – FDJ United 1:53:14
54 58 ▲4 Valgren Michael EF Education – EasyPost 12″ 1:53:30
55 54 ▼1 Warbasse Larry Tudor Pro Cycling Team 2:00:15
56 57 ▲1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ United 2:06:11
57 56 ▼1 Christen Jan UAE Team Emirates – XRG 6″ 2:07:47
58 62 ▲4 Sobrero Matteo Lidl – Trek 2:11:19
59 64 ▲5 Raccagni Noviero Andrea Soudal Quick-Step 2:13:21
60 61 ▲1 Zana Filippo Soudal Quick-Step 2:13:28
61 59 ▼2 Cepeda Jefferson Alexander EF Education – EasyPost 2:17:41
62 60 ▼2 Schultz Nick NSN Cycling Team 2:18:11
63 65 ▲2 Barguil Warren Team Picnic PostNL 2:22:07
64 63 ▼1 Oliveira Nelson Movistar Team 2:22:25
65 68 ▲3 Aerts Toon Lotto Intermarché 6″ 2:27:33
66 67 ▲1 Bettiol Alberto XDS Astana Team 12″ 2:31:12
67 66 ▼1 Stuyven Jasper Soudal Quick-Step 10″ 2:34:23
68 75 ▲7 Moscon Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 2:39:15
69 80 ▲11 van Dijke Mick Red Bull – BORA – hansgrohe 2:39:23
70 76 ▲6 Hoelgaard Markus Uno-X Mobility 2:39:24
71 79 ▲8 Mifsud Andrea Team Polti VisitMalta 2:43:15
72 69 ▼3 Segaert Alec Bahrain – Victorious 10″ 2:43:39
73 70 ▼3 Turner Ben Netcompany INEOS 2:44:07
74 71 ▼3 Bayer Tobias Lotto Intermarché 2:44:31
75 77 ▲2 Rota Lorenzo Alpecin – Premier Tech 2:46:02
76 78 ▲2 Pinarello Alessandro NSN Cycling Team 2:46:25
77 72 ▼5 Pesenti Thomas Team Polti VisitMalta 2:46:39
78 73 ▼5 Silva Guillermo Thomas XDS Astana Team 18″ 2:47:04
79 85 ▲6 Aular Orluis Movistar Team 6″ 2:48:40
80 74 ▼6 Busatto Francesco Alpecin – Premier Tech 2:50:15
81 86 ▲5 Swift Connor Netcompany INEOS 2″ 2:52:53
82 90 ▲8 Ghebreigzabhier Amanuel Lidl – Trek 2:53:37
83 87 ▲4 Ganna Filippo Netcompany INEOS 2:54:20
84 98 ▲14 Bais Mattia Team Polti VisitMalta 4″ 2:55:38
85 83 ▼2 Leemreize Gijs Team Picnic PostNL 2:56:28
86 102 ▲16 van der Lee Jardi Christiaan EF Education – EasyPost 4″ 2:59:31
87 88 ▲1 Tarozzi Manuele Bardiani CSF 7 Saber 12″ 2:59:42
88 81 ▼7 Jacobs Johan Groupama – FDJ United 2:59:53
89 82 ▼7 Paasschens Mathijs Bahrain – Victorious 3:00:27
90 84 ▼6 Strong Corbin NSN Cycling Team 3:02:05
91 103 ▲12 Vergallito Luca Alpecin – Premier Tech 3:02:47
92 89 ▼3 Juul-Jensen Christopher Team Jayco AlUla 3:04:54
93 92 ▼1 Rex Tim Team Visma | Lease a Bike 3:06:09
94 91 ▼3 Turconi Filippo Bardiani CSF 7 Saber 3:06:12
95 93 ▼2 Paletti Luca Bardiani CSF 7 Saber 3:06:39
96 106 ▲10 Naesen Oliver Decathlon CMA CGM Team 3:07:23
97 94 ▼3 Hamilton Chris Team Picnic PostNL 3:08:45
98 110 ▲12 Van den Bossche Fabio Soudal Quick-Step 3:09:17
99 95 ▼4 Maestri Mirco Team Polti VisitMalta 8″ 3:11:51
100 96 ▼4 Sevilla Diego Pablo Team Polti VisitMalta 10″ 3:12:13
101 97 ▼4 Bjerg Mikkel UAE Team Emirates – XRG 6″ 3:12:22
102 99 ▼3 Huens Axel Groupama – FDJ United 6″ 3:13:35
103 100 ▼3 Rafferty Darren EF Education – EasyPost 3:14:57
104 101 ▼3 Shaw James EF Education – EasyPost 3:15:15
105 116 ▲11 Miholjević Fran Bahrain – Victorious 3:17:16
106 104 ▼2 Tsvetkov Nikita Bardiani CSF 7 Saber 3:18:57
107 105 ▼2 Rojas Vicente Bardiani CSF 7 Saber 3:19:00
108 115 ▲7 Stannard Robert Bahrain – Victorious 3:19:50
109 111 ▲2 Cavagna Rémi Groupama – FDJ United 3:20:32
110 113 ▲3 Barthe Cyril Groupama – FDJ United 3:20:44
111 107 ▼4 González David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:21:40
112 108 ▼4 Rutsch Jonas Lotto Intermarché 3:23:32
113 112 ▼1 Dversnes Lavik Fredrik Uno-X Mobility 16″ 3:26:30
114 109 ▼5 Magli Filippo Bardiani CSF 7 Saber 8″ 3:27:13
115 114 ▼1 Geens Jonas Alpecin – Premier Tech 3:27:53
116 123 ▲7 Pedersen Rasmus Søjberg Decathlon CMA CGM Team 3:30:07
117 117 – Mihkels Madis EF Education – EasyPost 3:30:50
118 118 – García Cortina Iván Movistar Team 3:34:07
119 119 – Magnier Paul Soudal Quick-Step 24″ 3:34:12
120 120 – Marcellusi Martin Bardiani CSF 7 Saber 4″ 3:35:36
121 121 – Vernon Ethan NSN Cycling Team 4″ 3:39:09
122 125 ▲3 Løland Sakarias Koller Uno-X Mobility 3:39:13
123 122 ▼1 Kielich Timo Team Visma | Lease a Bike 3:43:40
124 124 – Donaldson Robert Team Jayco AlUla 3:49:05
125 127 ▲2 Larsen Niklas Unibet Rose Rockets 3:50:21
126 126 – Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 6″ 3:53:59
127 128 ▲1 Morgado António UAE Team Emirates – XRG 2″ 3:56:00
128 129 ▲1 Denz Nico Red Bull – BORA – hansgrohe 3:56:58
129 130 ▲1 van Uden Casper Team Picnic PostNL 3:59:15
130 131 ▲1 Milan Jonathan Lidl – Trek 6″ 3:59:29
131 132 ▲1 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 3:59:34
132 133 ▲1 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 4:00:28
133 134 ▲1 Bastiaens Ayco Soudal Quick-Step 4:03:23
134 135 ▲1 Naberman Tim Team Picnic PostNL 4:05:08
135 136 ▲1 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek 4:06:12
136 137 ▲1 Smith Dion NSN Cycling Team 4:07:34
137 138 ▲1 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step 4:09:24
138 139 ▲1 Kubiš Lukáš Unibet Rose Rockets 4:10:55
139 140 ▲1 Gudmestad Tord Decathlon CMA CGM Team 4:12:39
140 141 ▲1 Mullen Ryan NSN Cycling Team 4:12:51
141 142 ▲1 Kopecký Matyáš Unibet Rose Rockets 4:14:01
142 143 ▲1 Walscheid Max Lidl – Trek 4:16:02
143 144 ▲1 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 4:16:17
144 145 ▲1 Kopecký Tomáš Unibet Rose Rockets 4:18:09
145 146 ▲1 de Vries Hartthijs Unibet Rose Rockets 4:19:34
146 147 ▲1 Reinders Elmar Unibet Rose Rockets 4:20:40
147 148 ▲1 Price-Pejtersen Johan Alpecin – Premier Tech 4:21:21
148 149 ▲1 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team 4:21:51
149 150 ▲1 Flynn Sean Team Picnic PostNL 4:21:58
150 151 ▲1 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 4″ 4:22:20
151 152 ▲1 Froidevaux Robin Tudor Pro Cycling Team 4:22:58
152 153 ▲1 Consonni Simone Lidl – Trek 4:24:24
153 154 ▲1 Livyns Arjen XDS Astana Team 4:26:07
154 156 ▲2 van den Broek Frank Team Picnic PostNL 4:26:14
155 155 – Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 4:26:17
156 157 ▲1 Malucelli Matteo XDS Astana Team 4:36:20