Damiano Caruso confessa: “Non pensavo alla classifica, volevo la tappa”

Il danese Michael Valgren della EF Education – EasyPost vince la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2026, Cassano d’Adda-Andalo di 202 chilometri. Il corridore scandinavo piazza la stoccata decisiva grazie ad un micidiale contropiede nel finale di gara e festeggia il suo meritato successo.

Assoluto protagonista di giornata è l’encomiabile Damiano Caruso. Il corridore della Bahrain-Victorious, alla sua ultima stagione da professionista, entra nella fuga, prova con tutte le forze a piazzare la stoccata vincente, ma nel finale deve alzare bandiera bianca e si accontenta della terza posizione.

Il commento della tappa: “Me l’ero promesso e ci tenevo ad avere questa sensazione, questa sensazione di bagarre. Alla fine, è stata una bella giornata dura perché la tappa era lunga con tanto dislivello. Nel finale ha vinto il ragazzo che ne aveva di più, Valgren ha indovinato il momento giusto“.

Le sensazioni sulla propria prestazione: “Sono pienamente soddisfatto e sono orgoglioso di me stesso. Ho guadagnato in classifica, ma l’obiettivo non era quello, volevo provare a vincere la tappa. L’ho fatto e se rimane qualche energia lo farò ancora. Nel finale le energie erano rimaste al lumicino, quello che avevo ho dato“.