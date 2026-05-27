Michel Valgren: “Azione perfetta alla fine, ma l’inizio è stato tostissimo”

Giocata di fino di Michael Valgren al Giro d’Italia 2026. Il corridore nordico ha infatti vinto la diciassettesima tappa della Corsa Rosa, caratterizzata da un percorso di 202 km con partenza da Cassano d’Adda ed arrivo ad Andalo.

Un successo maturato nell’ultimo chilometro quello del danese in forza alla EF Education – EasyPost, bravissimo ad approfittare del momento stallo degli altri fuggitivi, rallentati dal vento, per dare avvio ad uno sprint in solitaria che gli ha consentito di precedere di tre secondi Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) e di sei secondi Damiano Caruso (Bahrein – Victorious). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Østerild, ha commentato quanto fatto:

“E’ È stata una giornata durissima – ha detto Valgren – L’inizio è stato davvero tostissimo, il gruppo era molto disorganizzato e per 65 km non siamo riusciti a fare partire la fuga; è stata un’azione perfetta alla fine, sono partito, avevo il vento contro, gli altri invece hanno esitato. Direi che ha funzionato.

Valgren ha poi chiosato: “Altro successo dopo la Tirreno-Adriatico? Questa stagione sta andando bene, mi sono allenato bene, è stato utilissimo allenarsi a casa. Noi seguiamo il nuovo ciclismo ma lo approcciamo con la nostra vecchia mentalità, con le emozioni della gara basate su quello che sentiamo e proviamo. Oggi è andata bene”.