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Nuovo episodio di Bike Today dedicato al Giro d’Italia 2026: analizziamo la tappa 9, quella che chiude la prima settimana prima del giorno di riposo. Una frazione spettacolare con arrivo sul Corno alle Scale che ha regalato emozioni, conferme e qualche sorpresa.
Jonas Vingegaard conquista la sua seconda vittoria in questa Corsa Rosa dominando la salita finale e battendo un ottimo Felix Gall. In Maglia Rosa resta Afonso Eulálio, sempre più leader della classifica generale.
Grande segnale anche per l’Italia: Davide Piganzoli chiude terzo con una prestazione brillante, dimostrando di poter competere ad altissimo livello anche nel ruolo di gregario.
Non mancano però le difficoltà: Giulio Pellizzari vive una giornata complicata e perde 1’28’’, allontanandosi momentaneamente dalla lotta per il podio. Servirà recuperare energie già dal giorno di riposo.
Ora l’attenzione si sposta sulla cronometro Viareggio-Massa: occhi puntati su Filippo Ganna, grande speranza azzurra per la vittoria.
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