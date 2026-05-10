Riccardo Pianosi punta al bis iridato: sfida tra titani con Max Maeder ai Mondiali di Formula Kite

Dopo il Trofeo Princesa Sofia e la Semaine Olympique Française, che hanno inaugurato il Sailing Grand Slam 2026, a maggio si comincia a fare veramente sul serio con lo svolgimento dei primi Campionati Mondiali della stagione per la vela olimpica. Da lunedì 11 a sabato 16 maggio in Portogallo si terrà infatti la rassegna iridata di Formula Kite, classe che ha fatto il suo debutto a cinque cerchi nel 2024 in Francia e che verrà riproposta anche a Los Angeles 2028.

Sarà nello specifico Viana do Castelo (circa 75 km a nord di Porto) ad ospitare l’evento più importante dell’anno per il Kite olimpico, che incoronerà i nuovi campioni del mondo della specialità. L’Italia punta tutto sulla sua stella Riccardo Pianosi, detentore del titolo europeo e iridato, che proverà a replicare la vittoria ottenuta nella passata edizione della rassegna lo scorso settembre in Turchia andando a caccia del secondo oro consecutivo ai Mondiali.

Il ventunenne pesarese, quarto alle Olimpiadi andate in scena a Marsiglia nel 2024, è esploso definitivamente nella passata stagione facendo quasi percorso netto e si sta confermando anche in avvio di 2026 nell’élite internazionale con i due secondi posti centrati a Palma di Maiorca e Hyeres sempre alle spalle del suo grande rivale singaporiano Max Maeder.

Le acque lusitane dell’Oceano Atlantico proporranno con ogni probabilità un nuovo capitolo della rivalità tra l’azzurro e l’asiatico, entrambi nati nel 2006 e cresciuti agonisticamente dandosi battaglia regata dopo regata ai massimi livelli già quando avevano quindici anni. Vedremo chi la spunterà in questo caso, senza sottovalutare il possibile inserimento nella lotta per la vittoria finale di altri attesi protagonisti come l’austriaco campione olimpico Valentin Bontus, lo svizzero Gian Stragiotti ed il brasiliano Bruno Lobo.