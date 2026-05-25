Vela: Pilloni conquista un bronzo importante nell’IQFoil, buone indicazioni da Pascali

Un bilancio interessante per la Nazionale italiana di vela, impegnata la scorsa settimane sulle acque di Portimao (Portogallo) e Marina Kastela (Croazia) per i Campionati Europei 2026 delle classi IQFoil e ILCA 7. Complessivamente, i nostri ragazzi hanno conquistato un prezioso piazzamento sul podio, complice il bellissimo bronzo raccolto da Federico Alan Pilloni nella prima specialità citata.

Ottima la continuità offerta dall’azzurro, particolarmente bravo ad aggiudicarsi la semifinale di diritto dopo aver concluso in quarta piazza l’opening series per poi svolgere un grande ultimo atto, in cui il classe 2006 ha battagliato a lungo per il successo salvo poi ritrovarsi a vedersela con l’iper competitivo israeliano Tom Reuveny, battuto in un avvincente scontro diretto per il gradino più basso, dove il talento cagliaritano si è accomodato cedendo il passo solo al neerlandese Luuc Van Opzeeland e al danese Johan Søe.

Il bronzo non può che dare estrema fiducia al velista, specie in ottica degli appuntamenti futuri in vista di un quadriennio che potrebbe rivelarsi avvincente, soprattutto in chiave Los Angels 2028. Discorso un po’ diverso invece per la detentrice del titolo Marta Maggetti, la quale si è dovuta accontentare della nona piazza venendo eliminata ai quarti di finale. Ma per l’oro di Parigi 2024 vale lo stesso discorso fatto per Riccardo Pianosi la settimana scorsa. Così come il talento della Formula Kite, anche per Maggetti ci sarà il tempo del riscatto. Dopotutto, non si diventa Campionesse Olimpiche per caso. E l’atleta sarda avrà modo di dimostrarlo per l’ennesima volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno.

Ragionamento speculare per Lorenzo Brando Chiavarini, il quale ha chiuso ai piedi del podio la rassegna continentale ILCA 7 condividendo la top 10 con Dimitri Peroni, mentre Antonio Pascali ha centrato il metallo più pregiato tra gli Under 23 guadagnando la tredicesima casella definitiva. Ci sono tutte le indicazioni per incidere ancora.