Vela: Menzies/Lee Rush trionfano ai Mondiali 49er, Anderson/Edland sorridono in campo femminile

Si concludono con il trionfo dei neozelandesi Seb Menzies/George Lee Rush e delle norvegesi Pia Dahl Anderson/Nora Edland i Campionati Mondiali 2026 di vela riservati alla classe 49er e 49Fx appena conclusi in Francia, precisamente sulle acque di Quiberon.

L’equipaggio oceanico, già in testa dopo la giornata di ieri, ha conservato il vantaggio chiudendo i conti con 31.0 punti netti, sei meno degli austriaci Kenau Prettner-Jakob Flachberger, secondi a quota 37.0, stesso score dei neerlandesi Bart Lambriex van Aanholt/Floris van de Werken, piazzatisi sul gradino più basso del podio. Hanno chiuso invece al quarto posto i tedeschi Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger, quarti con 41.0, oltre i polacchi Dominik Buksak/Mateusz Gwozdz, quinti con 42.00.

Blitz delle nordiche invece nel 49erFx: il binomio composto da Pia Dahl Anderson/Nora Edland con 46 punti netti ha superato di una lunghezza le spagnole Barcelò/Cantero, argento con 47. Più lontane si sono invece accomodate le polacche Aleksandr Melzacka-Sandra Jankowiak con 51 punti, regolando così le canadesi Georgia Lewin LaFrance/ Antonia Lewin LaFrance, quarte con 51, e le teutoniche Maria Bergmann-Hanna Wille, quinte con 52.

Ricordiamo che nessun componente della Nazionale italiana è riuscito a staccare il pass per le Final Series. A sfiorare l’obiettivo sono state Jana Germani/Giorgia Bertuzzi, appena fuori dalla top 10.