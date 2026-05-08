United Rugby Championship: Benetton e Zebre, inizia il tour finale in Sudafrica

Un doppio turno in Sudafrica per chiudere una stagione da dimenticare – almeno in chiave URC. Benetton Treviso e Zebre Parma partono questo fine settimana per un minitour downunder che chiuderà il campionato e rimanderà i sogni di gloria all’anno prossimo. Ma, intanto, c’è da chiudere una stagione almeno a testa alta.

Si parte dal Loftus Versfeld di Pretoria per Bulls-Zebre, partita fondamentale per i padroni di casa che, con un successo, potrebbero già staccare il biglietto playoff, o almeno metterci con prepotenza le mani sopra. Di contro, invece, come detto le Zebre sono ultime in classifica e l’obiettivo è provare a strappare un successo esterno e tornare alla vittoria nell’United Rugby Championship da inizio ottobre.

A seguire sarà la volta della Benetton Treviso, che all’Hollywoodbets Kings Park faranno visita agli Sharks. Due squadre ormai fuori dalla corsa playoff, ma due squadre che vogliono dimostrare ancora qualcosa prima delle lunghe vacanze estive. Ma un finale di stagione che permette di sperimentare, senza la pressione del risultato addosso.

E, così, anche se tra 160’ se ne andrà, coach MacRea – sfruttando anche i tanti assenti per infortunio – potrebbe dare minutaggio a giovani permit player come Mattia Midena, Valerio Pelli e Cristiano Tizzano. Se ciò avvenisse, beh, almeno la lunga trasferta sudafricana non avrebbe solo il sapore di una vacanza cara e inutile, ma magari qualcosa in vista del futuro la lascerebbe.