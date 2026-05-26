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Tennis

Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno? Un nobile decaduto già sfidato al Roland Garros

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17 secondi fa

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Matteo Arnaldi

Matteo Arnaldi affronterà Stefanos Tsitsipas al secondo turno del Roland Garros: dopo aver firmato un bel colpaccio contro l’olandese Tallon Griekspoor (numero 29 del tabellone), il tennista italiano si è garantito il diritto di sfidare il rivale greco, che ha usufruito del ritiro del padrone di casa Alexandre Mueller dopo essere passato in vantaggio per 6-2, 3-0. Si preannuncia un incontro decisamente ostico per il 25enne ligure, che ha comunque tutte le carte in regola per firmare una grande impresa e proseguire il cammino sulla terra rossa di Parigi.

Non facciamo un difetto a Stefanos Tsitsipas se lo si considera un nobile decaduto: ex numero 3 del mondo, è sprofondato al 79mo posto del ranking ATP e in stagione non ha mai brillato, ottenendo come migliori risultati gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid e i quarti all’ATP 500 di Doha. Il 27enne ellenico raggiunse l’atto conclusivo al Roland Garros nel 2021, quando vinse i primi due set e sognò in grande, salvo subire la perentoria rimonta dello scatenato Novak Djokovic. L’esperienza è chiaramente dalla sua, ma il tennista italiano sta ritrovando un’ottima forma e, da numero 104 del circuito, ha i mezzi per avere la meglio.

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I due giocatori si sono affrontati una sola volta in carriera, proprio al Roland Garros: agli ottavi di finale dell’edizione disputata due anni fa sul mattone tritato della capitale transalpina, Tsitsipas ebbe la meglio in rimonta con il punteggio di 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2. In palio la qualificazione al terzo turno, da disputare contro il vincente del confronto tra il belga Raphael Collignon e lo statunitense Ben Shelton.

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