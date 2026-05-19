Golf: Filippo Celli centra la qualificazione per lo US Open

Filippo Celli riporta l’Italia in un Major nel 2026. Il venticinquenne di Roma si è qualificato per lo US Open, terzo dei quattro tornei maggiori dell’anno, attraverso il torneo di qualificazione su singola giornata del Walton Heath Golf Club di Walton on the Hill, Inghilterra. Si è trattato di uno dei molti tornei della US Open Final Qualifying.

Disputato in una sola giornata, quella di ieri, su 36 buche, suddivise tra i par 72 dell’Old Course e del New Course, il torneo inglese ha visto Celli classificarsi al terzo posto con lo score di 67 66, per un totale di 133 e -11, con tutti birdie. Una prova inappuntabile, in breve, dietro solo all’inglese Nathan Kimsey (-13) e allo spagnolo Rocco Repetto Taylor (-12), nonché di fianco al danese Niklas Norgaard, all’altro inglese Matthew Jordan, all’altro spagnolo Angel Hidalgo.

Hanno tentato la fortuna, senza però entrare nei primi sette posti necessari, anche Gregorio De Leo, Edoardo Molinari, Matteo Manassero e Guido Migliozzi. Per loro rispettivamente 24° posto a -5, 52° a -1, 56° a +1 e ritiro dopo un giro (era a +5).

Non si tratta comunque dell’unico torneo di qualificazione. Nello stesso giorno se n’è tenuto uno ulteriore a Dallas, mentre la prossima settimana (il 25) ce ne sarà uno in Giappone, all’Hino Golf Club. Poi tutta la serie dei nove eventi americani più quello in Canada l’8 giugno, a dieci giorni dal Major di scena allo Shinnecock Hills Golf Club.