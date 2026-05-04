Tiro con l’arco: la Coppa del Mondo 2026 arriva a Shangai

Dopo l’atto d’apertura di qualche settimana fa a Puebla, la Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco non si ferma: dal 5 al 10 maggio infatti Shanghai a ospitare il secondo meeting del circuito planetario. Si passa quindi dal Messico alla Cina.

Sulle linee di tiro asiatiche specialisti del ricurvo e del compound da seguire con estrema attenzione sia per capire se verranno riconfermate le indicazioni emerse in Nord America sia per vedere che pieghe potrebbe prendere la seconda parte di stagione.

Attenzione però, perché a fronte della massiccia presenza di esponenti del continente americano e di quello asiatico (Corea del Sud su tutti), qualche delegazione del Vecchio Continente ha scelto di vivere in tono minore o in contumacia questa tappa.

Il motivo è semplice, l’avvicinamento agli Europei 2026: che si terranno dal 18 al 24 maggio ad Antalya, in Turchia, territorio nel quale di recente si è anche organizzato un European Grand Prix. A fare una scelta di totale assenza per concentrarsi sull’evento continentale è stata ad esempio l’Italia, che non porterà alcun arciere in Cina.

Non mancherà lo spettacolo, questo è sicuro. E’ chiaro che però tutto andrà pesato e soppesato pensando anche a un calendario davvero affollato e intenso in questa parte d’annata.