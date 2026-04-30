Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per gli Europei. 12 azzurri iscritti, c’è Nespoli

Appuntamento fissato da martedì 18 a domenica 24 maggio per gli Europei di tiro con l’arco 2026, in programma ad Antalya (Turchia) e valevole anche come evento qualificante verso gli European Games 2027. L’Italia si presenterà alla rassegna continentale con ambizioni importanti, dopo aver rinunciato alle prime due tappe extra-europee di Coppa del Mondo (in Messico ed in Cina) per prepararsi nel migliore dei modi ai Campionati d’Europa.

Saranno 12 gli azzurri impegnati in terra anatolica, distribuiti equamente tra le specialità olimpiche ricurvo e compound (che farà il suo debutto a cinque cerchi tra due anni ai Giochi di Los Angeles 2028). In attesa delle convocazioni ufficiali che verranno annunciate prossimamente dalla Federazione italiana, sono già comparsi nell’entry list dell’evento i nomi degli azzurri iscritti alla manifestazione.

Nel ricurvo il terzetto maschile sarà composto da Matteo Borsani e Federico Musolesi insieme all’esperto plurimedagliato olimpico Mauro Nespoli, mentre al femminile è stato confermato il trio reduce dalla vittoria allo Spring Arrows di Antalya formato da Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco. Nel compound vedremo in azione Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello tra gli uomini e Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner tra le donne.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI TIRO CON L’ARCO 2026

Ricurvo Maschile

Matteo Borsani, Federico Musolesi, Mauro Nespoli.

Ricurvo Femminile

Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati, Roberta Di Francesco.

Compound Maschile

Michea Godano, Lorenzo Gubbini, Marco Morello.

Compound Femminile

Giulia Di Nardo, Andrea Nicole Moccia, Elisa Roner.