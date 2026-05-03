Tiro con l’arco paralimpico, l’Italia si prende la scena a Roma e domina il medagliere degli Europei

Vanno ufficialmente in archivio dopo un’intensa settimana di gare a Roma i Campionati Europei Para-Archery (tiro con l’arco paralimpico) 2026, che hanno visto la delegazione azzurra come protagonista assoluta allo stadio “Nando Martellini” delle Terme di Caracalla. L’Italia si è tolta infatti la soddisfazione di vincere il medagliere per nazioni con 11 podi totali di cui 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi, precedendo Turchia e Gran Bretagna con 3 successi a testa.

La giornata di sabato si è rivelata trionfale per il movimento tricolore del Para-Archery, grazie alla conquista di sei titoli sulle otto finali per l’oro disputate dai padroni di casa. Vittoria allo shoot-off nel ricurvo per i campioni olimpici in carica Elisabetta Mijno e Stefano Travisani, ma si impongono alle frecce di spareggio anche Asia Pellizzari e Paolo Tonon nel mixed team del W1.

In trionfo anche Davide Bettoni e Stefano Travisani nella prova a squadre maschile del ricurvo, mentre gli altri tre ori azzurri sono arrivati dalle prove individuali con Elisabetta Mijno nel ricurvo femminile (7-1 in finale sulla slovena Lavrinc), Paolo Tonon nel W1 maschile (battendo 7-3 Maurizio Panella nel derby con in palio il titolo continentale) e Matteo Panariello tra i Visually Impaired 1 (7-3 sul cipriota Misos).