Tiro con l’arco, Haney e Ruiz brillano nei ranking round del compound a Shangai

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di tiro con l’arco a Shanghai, dove non è presente l’Italia (impegnata in raduni verso gli Europei di Antalya, 18-24 maggio), si è ufficialmente aperta con i ranking round riservati agli specialisti del compound. Ecco come sono andate le cose nello specifico.

Arco compound maschile

Il migliore, in questo segmento di piazzamento fatto di 72 frecce, è stato il turco Emircan Haney: per lui 718 punti sui 720 disponibili andando ad anticipare fuoriclasse della disciplina come il danese Mathias Fullerton, secondo a 717, e l’olandese Mike Schloesser, quarto a 713, appaiato al messicano Sebastian Garcia Flores, terzo anche lui alla medesima quota ma con una X in più (35 a 34). Turchia migliore anche fra le squadre con uno score complessivo di 2134, portato a referto dal trio Haney-Sezgin-Akcaoglu.

Arco compound femminile

La statunitense Alexis Ruiz segna il passo con il punteggio di 707 e 30 X. Alle sue spalle la fortissima messicana Andrea Becerra, 707 anche per lei ma con “sole” 25 X, e la cinese Ma Shujia (706). Messico primo nella classifica a squadre con lo score di 2109 punti grazie al terzetto costituito da Becerra-Hernandez-Quintero.

Va annotata anche la classifica relativa ai Mixed Team, contest che a Los Angeles 2028 farà parte del programma olimpico. Il miglior duo è stato quello turco, formato da Hazal Burun e Emircan Haney, con 1420 e 69 X, davanti alla coppia messicana Andrea Becerra-Sebastian Garcia Flores, per loro 1420 punti, ma con 60 X.

Domani si torna sulle linee di tiro: sarà il momento degli interpreti dell’arco ricurvo, che esordiranno in questa tappa anche loro partendo dalle qualificazioni.