Carla Giambelli, classe 2008, è una delle promesse più luminose del tennis italiano. Campionessa Europea U16 nel 2024 e già nel ranking WTA, Carla non è solo un talento precoce, ma una combinazione esplosiva di tecnica, ritmo e maturità mentale non scontata. In questa puntata di TALENT ZONE, scopriamo la ragazza dietro la racchetta: dalle vittorie giovanili fino ai sogni di gloria sull’erba di Wimbledon.

Carla ci racconta la sua preparazione mentale e fisica e come gestisce le pressioni. Un viaggio tra la “bestia” agonistica che scende in campo e la ragazza che sogna i palcoscenici del Grande Slam.

Conduce: Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Dall’America all’Europa: l’esperienza formativa a Miami e la scalata verso il titolo di Campionessa Europea.

Gestione dell’IO: perché Carla ha scelto di imparare a conoscersi da sola senza un preparatore mentale e come gestisce le aspettative.

Il “Marchio di Fabbrica”: l’interpretazione del gesto tecnico, il colpo preferito e il carattere dentro e fuori dallo spogliatoio.

Oltre il tennis: il rapporto con le colleghe/rivali come Tyra Grant, la passione per la musica e gli obiettivi per il 2026.

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