Jannik Sinner torna in finale agli Internazionali d’Italia di Roma dopo 12 mesi grazie ad un sistema di gioco quasi impenetrabile.

🎾 Il numero 1 del mondo continua a dominare: nella striscia di 33 vittorie nei Masters 1000 ha ottenuto il break già nel primo turno di risposta 13 volte e 9 nel secondo. Numeri impressionanti anche nei finali: ben 30 successi chiusi al primo match point!

⚡ Solo n 8 sfide Sinner ha perso il servizio. Daniil Medvedev, tra Indian Wells e il Foro Italico, si è dimostrato l’avversaro più ostico per l’azzurro.

🇮🇹 Sfuma invece la finale tutta italiana: Luciano Darderi mai realmente in partita.

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