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Jannik Sinner ha scalato tutti i 9 mille! Sette anni prima di Djokovic. Fino a 3 mesi fa non era neanche immaginabile mettere in bacheca il Sunshine Double e poi il triplete sul rosso. Imprese che aprono nuovi orizzonti, una nuova via nel tennis. Roma è il passaggio alla prossima sfida nei 1000: le 9 corone nello stesso anno.
Alla festa partecipa anche il doppio commovente di Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

📺 Vi aspettiamo alle 20:30 a TennisMania sul canale YouTube di OA Sport.

👇 Scrivete nella chat domande e commeti.
Sinner può infilare tutti i 9 Masters 1000?

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