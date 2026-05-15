vete mai avuto quella voce in testa che, proprio a un passo dal traguardo, vi dice di mollare? 🧠 Nel numero 18 di Run2u incontriamo l’uomo che insegna ai giganti dell’atletica a zittire quella voce. Stefano Tavoletti non vi parlerà di ‘pensiero positivo’, ma di come sporcarsi le mani con il disagio per trasformarlo in forza. Dalla rinascita di Leonardo Fabbri al record storico di Iliass Aouani, scopriamo cosa succede nella mente di un atleta quando il corpo vorrebbe fermarsi ma la testa dice ‘ancora un passo’. Un’intervista che è una lezione di vita per ogni runner.

Benvenuti alla puntata N. 18 (2026) di Run2u! Oggi entriamo nell’officina mentale di uno dei più grandi esperti di performance in Italia: Stefano Tavoletti, mental coach di riferimento per campioni come Leonardo Fabbri (getto del peso), Iliass Aouani(maratona) e calciatori serie A.

In questa intervista esclusiva, Tavoletti scardina i cliché della psicologia sportiva tradizionale per spiegarci il suo metodo basato sull'”attraversamento del disagio”. Scopriremo come ha aiutato Fabbri a gestire la pressione dei social e come il “patto solenne” con Aouani abbia portato al record italiano e al bronzo mondiale.

Cosa imparerai in questo video:

• Gestione del Panico: L’ancoraggio mentale da attivare in 60 secondi dopo un errore.

• Il Patto Solenne: Perché scrivere i propri obiettivi impegna l’inconscio più di una parola.

• Igiene Digitale: Il protocollo per neutralizzare la violenza verbale dei social.

• L’Equilibrio Generale: Perché la serenità personale viene prima della condizione fisica.

• Oltre il Limite: La gestione della mente nelle ultramaratone e negli sforzi estremi.

Se vuoi capire come allenare la tua mente con la stessa costanza con cui alleni le gambe, questa è la puntata che non puoi perdere.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

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