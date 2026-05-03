Tadej Pogacar rivela: “Per le classiche ho lavorato di più in palestra, adesso devo alleggerirmi…”

Tadej Pogacar si è presentato ai nastri di partenza dell’ultima tappa del Giro di Romandia 2026 da leader della generale, dopo aver vinto ben tre delle prime quattro frazioni in linea (non considerando quindi il prologo d’apertura a cronometro). Il fenomeno sloveno della UAE sta confermando la sua netta superiorità dopo una strepitosa campagna primaverile nelle Monumento, mettendo nel mirino il prossimo grande appuntamento che sarà il Tour de France.

Il campione del mondo si è imposto nella quarta tappa staccando tutti i big sul Jaunepass, ma non è riuscito ad accumulare un grande vantaggio nei confronti del tedesco Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hangrohe) che ha avuto poi il merito di ridurre il gap in discesa tagliando il traguardo a soli 14″ da Pogacar e ritrovandosi a 35″ dalla maglia gialla in attesa della giornata decisiva.

“In discesa è stata dura, non sarebbe stato male farla in due. Devo dire che Lipowitz mi ha fatto faticare più nella parte finale che in salita. Mi sarebbe andato bene anche arrivare in due e giocarci la tappa in volata, ma almeno così ho più vantaggio in vista della tappa conclusiva. Se fossimo arrivati insieme ci sarebbe stata più tensione domani, mentre in questo modo la situazione è più comoda“, aveva detto ieri Tadej a fine gara.

Il quattro volte vincitore della Grande Boucle ha poi parlato di un dettaglio interessante sulla sua forma fisica: “Non nego che adesso sono più pesante del solito, ma mi sento comunque bene in bicicletta. Questa è la cosa più importante, non soffrire e stare bene. Per le Classiche ho lavorato di più in palestra. Mi è piaciuto molto, ma ora forse è arrivato il momento di alleggerirmi un po’“.