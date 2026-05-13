Svizzera-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali pallamano 2027: orario, programma, streaming

Il primo momento della verità è arrivato per l’Italia della pallamano. Il pass per i Mondiali 2027 passa innanzitutto dalla gara d’andata, in trasferta, nel doppio confronto con la Svizzera: un’avversaria ostica che metterà a dura prova gli uomini di Bob Hanning.

LA DIRETTA LIVE DI SVIZZERA-ITALIA DI PALLAMANO DALLE 19.00

In questo mercoledì 13 maggio, il primo faccia a faccia con i rossocrociati si consumerà all’Hallenstadion di Zurigo, a partire dalle ore 19.00. Parisini e compagni hanno un compito: se possibile provare a espugnare il fortino dei rivali, o almeno tornare a casa con un risultato che consenta di tenere aperta l’eliminatoria.

La gara di ritorno, poi, sarà in programma a Faenza: domenica 17, dalle ore 18.00. Il sogno di ottenere la seconda qualificazione ai Mondiali di pallamano, dopo quelli ottimamente giocati nel 2025, passa da qui.

Lo start della partita d’andata dello spareggio per le Qualificazioni ai Mondiali 2027 fra Italia e Svizzera è previsto alle 19.00 all’Hallenstadion di Zurigo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà garantita gratuitatamente dal canale Youtube di Sky Sport, e in abbonamento da NOW e Sky Go. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Svizzera e Italia di pallamano maschile.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI PALLAMANO 2027

Mercoledì 13 maggio

Ore 19.00 Svizzera vs Italia a Zurigo – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SVIZZERA-ITALIA PALLAMANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: Youtube Sky Sport (gratis), NOW e Sky Go

Diretta testuale: OA Sport.