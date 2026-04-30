Nicolò Bulega a Balaton Park si prepara a riscrivere i record della Superbike

Il Mondiale Superbike 2026 si prepara ad alzare il sipario sul quarto appuntamento. La stagione sembra già avere ampiamente preso una direzione chiarissima e il weekend del Gran Premio di Ungheria sembra ormai avere solo un grande punto di interesse: Nicolò Bulega sarà in grado di andare a riscrivere i record della categoria riservata alle moto derivate di serie?

Dopo un avvio di campionato dominato in maniera assoluto con 9 successi in altrettante uscite, il pilota del team Ducati è pronto a fare qualcosa di mai visto prima in superbike. Contando anche la scorsa annata, ovvero da Gara-2 del Gran Premio di Estoril, il pilota classe 1999 ha toccato quota 13 vittorie consecutive. Nicolò Bulega è ad un solo successo dal pareggiare il record di Toprak Razgatlioglu che il turco aveva messo a segno proprio un anno fa.

Non solo, l’emiliano è diventato il più veloce a raggiungere quota 29 vittorie in Superbike. Gli sono bastate 81 gare rispetto alle 86 di Troy Bayliss, mentre tutti gli altri hanno avuto bisogno di oltre 100 presenze. In caso di due vittorie in tre gare in Ungheria, raggiungerebbe Colin Edwards al decimo posto di tutti i tempi con 31 successi. Con 22 podi di fila, il ducatista in questo weekend potrebbe raggiungere Toprak Razgatlioglu e lo stesso texano a quota 25 podi consecutivi.

La stagione della superbike sembra, almeno per il momento, riassumersi in questo. Nicolò Bulega sta procedendo con un’andatura impossibile per tutti i rivali e si sta dimostrando bravissimo ad approfittare dello strapotere della sua Ducati. La classifica generale parla chiaro: l’emiliano, infatti, comanda con 186 punti con già la bellezza di 71 lunghezze di margine su Iker Lecuona, mentre il terzo, Sam Lowes, accusa già un distacco in tripla cifra.