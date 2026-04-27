Superbike, GP Ungheria 2026: programma, orari, tv, streaming

Torna in scena il Mondiale superbike 2026 che prosegue in questo avvio di stagione ricco di appuntamenti. Dopo il Gran Premio di Olanda di Assen, infatti, è già tempo di pensare alla prossima gara, ovvero il Gran Premio di Ungheria, quarta tappa della stagione.

Si gareggerà sul tracciato di Balaton, uno dei più tortuosi e dominati da curve lente dell’intero calendario. Ci attende un nuovo weekend che sarà dominato da una sola ed unica domanda: “Proseguirà il dominio incontrastato di Nicolò Bulega?” Il pilota del team Ducati per il momento ha fatto 9 su 9 in fatto di vittorie di manche e non ha la minima intenzione di fermarsi.

La classifica generale, dopotutto, lo vede già ampiamente in fuga verso il suo primo titolo iridato. Il pilota emiliano classe 1999, infatti, veleggia al primo posto con 186 punti sui 186 disponibili, contro i 117 del suo compagno di scuderia, lo spagnolo Iker Lecuona. Terza posizione per il britannico Sam Lowes a quota 82, quindi a 69 a braccetto troviamo Miguel Oliveira e Alex Lowes, mentre è sesto Axel Bassani con 67.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport che trasmetterà ogni turno o sessione sul canale Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport 1 (201) in base alla programmazione si potranno vedere le tre gare. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) in chiaro si potranno vedere le tre gare in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di qualifiche e gare per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della superbike.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2026 SUPERBIKE

Venerdì primo maggio

Ore 10.20-11.15 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Sabato 2 maggio

Ore 09.40-10.00 Prove libere 3

Ore 11.15-11.30 Superpole

Ore 15.30 Gara-1

Domenica 3 maggio

Ore 09.20-09.30 Warm-up

Ore 11.10 Superpole Race

Ore 15.30 Gara-2