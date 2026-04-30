Nicolò Bulega a Balaton Park: “Circuito non ideale per me, voglio comunque essere subito competitivo”

La stagione della Superbike è indubbiamente iniziata sotto il segno di Nicolò Bulega. L’italiano ha dominato tutti e tre gli appuntamenti del Mondiale disputati fino a questo momento, chiudendo sempre in testa le gare, comprese le Superpole Race. Quella del reggiano è una striscia consecutiva che tocca quota tredici successi, contando anche quelli sul finire della passata stagione. La volontà è ora quella di inseguire il record di Razgatlioglu (14) nel corso del prossimo Gran Premio di Ungheria, in programma dall’1 al 3 maggio.

Il centauro emiliano, pilota più veloce a raggiungere i 29 successi in Superbike, grazie ai suoi risultati può già vantare un vantaggio di 71 punti sul suo compagno di squadra Iker Lecuona. Lo spagnolo però, soprattutto nelle ultime gare, è sembrato molto più competitivo e cercherà al Balaton Park di interrompere il dominio dell’italiano. Bulega, nonostante i due secondi posti dell’anno scorso, ha raccontato di non avere particolare feeling con il tracciato magiaro.

Come riporta Formula Passion, il ducatista ha così commentato il circuito che ospiterà già da domani il Gran Premio di Ungheria: “Malgrado non sia un circuito ideale per il mio stile di guida, lo scorso anno ho comunque conquistato la seconda posizione sia in Gara-1 che in Gara-2. L’obiettivo, come sempre, è essere competitivi fin dalle prime libere di venerdì mattina. Il record di 14 vittorie consecutive? Non ci penso. Se arriverà, sarà perché abbiamo fatto bene il nostro lavoro in Gara-1”.

Anche il suo compagno di squadra Lekuona, vittima di un brutto infortunio l’anno scorso, ha commentato il circuito ungherese: “Non posso certo dire di avere bei ricordi di questo circuito. L’incidente dello scorso anno, infatti, è arrivato in un momento molto delicato per me durante la stagione. Mi sento, però, fortunato ad essere qui adesso e poter pensare al recente passato dopo aver conquistato 6 secondi posti consecutivi. Stiamo facendo progressi gara dopo gara e credo che potremo essere molto competitivi anche al Balaton Park”.