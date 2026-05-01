Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming

Nella giornata odierna, la festa del primo maggio, tornerà ufficialmente in scena il Mondiale superbike 2026. Dopo il Gran Premio di Olanda si parte per il Gran Premio di Ungheria, quarta tappa della stagione. Si inizierà con un venerdì subito di grande importanza per capire quale pilota o moto approccerà nel migliore dei modi al tortuoso tracciato di Balaton Park.

Ci attende un nuovo weekend che sarà dominato da una sola ed unica domanda: “Proseguirà il dominio incontrastato di Nicolò Bulega?” Il pilota del team Ducati per il momento ha fatto 9 su 9 in fatto di vittorie di manche e non ha la minima intenzione di fermarsi. Dopo 9 successi in altrettante uscite, il pilota classe 1999 è pronto a fare la storia. Contando anche la scorsa annata, ovvero da Gara-2 del Gran Premio di Estoril, il pilota classe 1999 ha toccato quota 13 vittorie consecutive. Nicolò Bulega è ad un solo successo dal pareggiare il record di Toprak Razgatlioglu che il turco aveva messo a segno proprio un anno fa.

La classifica general vede già ampiamente in fuga “Bulegass” verso il suo primo titolo iridato. Il pilota emiliano classe 1999, infatti, veleggia al primo posto con 186 punti sui 186 disponibili, contro i 117 del suo compagno di scuderia, lo spagnolo Iker Lecuona. Terza posizione per il britannico Sam Lowes a quota 82, quindi a 69 a braccetto troviamo Miguel Oliveira e Alex Lowes, mentre è sesto Axel Bassani con 67.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio di Ungheria sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport che trasmetterà ogni turno o sessione sul canale Sky Sport MotoGP (208). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) non saranno disponibili le prove libere. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2026 SUPERBIKE

Venerdì primo maggio

Ore 10.20-11.15 Prove libere 1 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2 – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP UNGHERIA SBK: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW e SkyGO