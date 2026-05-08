Cosa succede quando la leggenda incontra il futuro? 🏃‍♂️✨

In questa puntata di Run2u, non parliamo solo di medaglie d’oro, ma dell’uomo che sta ridisegnando il mezzofondo italiano. Stefano Baldini torna ai nostri microfoni per la puntata N. 17 del 2026, portando con sé quella lucidità che solo chi ha domato la strada di Atene può avere. Dalle analisi taglienti sulle ‘scarpe magiche’ alla sfida di crescere i campioni di domani nella sua Rubiera, Stefano ci ricorda che la maratona non è solo una gara, ma uno stato mentale. Se amate la corsa, mettetevi comodi: questa non è un’intervista, è una masterclass.”

Benvenuti alla puntata N. 17 (Stagione 2026) di Run2u! 🎙️

Oggi abbiamo l’onore di ospitare un’icona assoluta dello sport mondiale: Stefano Baldini. A vent’anni dalle sue storiche imprese, Stefano analizza con noi il momento d’oro (e le sfide tecnologiche) dell’atletica leggera moderna.

Cosa scoprirai in questa intervista:

✅ Super Scarpe e Piastra in Carbonio: Il calcolo inedito di Stefano: quanto avrebbe corso oggi con la tecnologia attuale?

✅ Effetto Maratona 2026: Come sta procedendo il progetto della “Casa degli Atleti” a Rubiera e chi sono i nomi da seguire per le Olimpiadi di LA 2028.

Mentalità Vincente: I consigli di un Campione Olimpico per gestire il “muro” e la solitudine tattica in gara.

Il Caso World Athletics: La sua posizione critica sullo scorporo della maratona dai Campionati Mondiali.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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