Si chiude con numeri da record la sesta edizione delle AIBVC FINALS 6.0 2026, andata in scena dall’1 al 3 maggio nella spettacolare Beach Arena sulla spiaggia di Cesenatico. Tre giorni di grande beach volley italiano che hanno visto protagonisti oltre 2000 atleti, 73 società e più di 1000 partite disputate.
🏐 Un evento che conferma la crescita del movimento: 59 campi, oltre 13.000 mq di area sportiva e un livello tecnico sempre più alto nel panorama nazionale.
🔥 A dominare la stagione è ancora una volta Beach Volley University, vincitrice della classifica generale con 992 punti, davanti a RBT School (895) e Active Beach Volley (766).
👉 Nelle categorie:
Serie A maschile: Beach Volley University davanti a IBeach e Beach Sports Chiavari
Serie A femminile: successo per Urban Beach Netsin
Serie Elite: IBeach (maschile) e Beach Volley University (femminile)
Serie B: protagoniste Beach Volley Academy Effepiù e Real Beach
🎙️ Speciale Beach Zone – Interviste esclusive dalle AIBVC FINALS 6.0 2026:
Nel corso della puntata sono intervenuti:
Thomas Casali
Nicol Bertozzi
Carlo Bonifazi
Silvia Leonardi
Marco Caminati
Emiliano Manni
Linda ed Elisa (Beach Volley Bergamo)
Riccardo Castellani e Federico Monopoli
Martina Foresti
Lisa Bruno e Serena Santo
📊 Classifiche AIBVC FINALS 6.0 2026:
➡️ GENERALE
Beach Volley University 992
RBT School 895
Active Beach Volley 766
Beach Volley Academy 722
Mattabel 709
Beach Volley Bergamo 636
Mutina Beach 633
IBeach 590
Real Beach 577
Beach Sports Chiavari 550
➡️ SERIE A MASCHILE
Beach Volley University 200
IBeach 180
Beach Sports Chiavari 160
➡️ SERIE A FEMMINILE
Urban Beach Netsin 200
Beach Volley Bergamo 180
Beach Volley University 160
➡️ SERIE ELITE MASCHILE
IBeach 125
Beach Volley University 105
Real Beach 90
➡️ SERIE ELITE FEMMINILE
Beach Volley University 125
Point Beach 105
Beach Volley Bergamo 90
➡️ SERIE B MASCHILE
Beach Volley Academy Effepiù 150
BVS Ancona 130
Beach Volley Zone 110
➡️ SERIE B FEMMINILE
Real Beach 150
RBT School 130
Beach Rays Experience 110
🌍 La Romagna si conferma ancora una volta capitale del beach volley italiano, con un evento che unisce sport, spettacolo e passione.
📅 Prossimo appuntamento: finali giovanili AIBVC a Grosseto (16-17 maggio 2026)
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