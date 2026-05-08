Si chiude con numeri da record la sesta edizione delle AIBVC FINALS 6.0 2026, andata in scena dall’1 al 3 maggio nella spettacolare Beach Arena sulla spiaggia di Cesenatico. Tre giorni di grande beach volley italiano che hanno visto protagonisti oltre 2000 atleti, 73 società e più di 1000 partite disputate.

🏐 Un evento che conferma la crescita del movimento: 59 campi, oltre 13.000 mq di area sportiva e un livello tecnico sempre più alto nel panorama nazionale.

🔥 A dominare la stagione è ancora una volta Beach Volley University, vincitrice della classifica generale con 992 punti, davanti a RBT School (895) e Active Beach Volley (766).

👉 Nelle categorie:

Serie A maschile: Beach Volley University davanti a IBeach e Beach Sports Chiavari

Serie A femminile: successo per Urban Beach Netsin

Serie Elite: IBeach (maschile) e Beach Volley University (femminile)

Serie B: protagoniste Beach Volley Academy Effepiù e Real Beach

🎙️ Speciale Beach Zone – Interviste esclusive dalle AIBVC FINALS 6.0 2026:

Nel corso della puntata sono intervenuti:

Thomas Casali

Nicol Bertozzi

Carlo Bonifazi

Silvia Leonardi

Marco Caminati

Emiliano Manni

Linda ed Elisa (Beach Volley Bergamo)

Riccardo Castellani e Federico Monopoli

Martina Foresti

Lisa Bruno e Serena Santo

📊 Classifiche AIBVC FINALS 6.0 2026:

➡️ GENERALE

Beach Volley University 992

RBT School 895

Active Beach Volley 766

Beach Volley Academy 722

Mattabel 709

Beach Volley Bergamo 636

Mutina Beach 633

IBeach 590

Real Beach 577

Beach Sports Chiavari 550

➡️ SERIE A MASCHILE

Beach Volley University 200

IBeach 180

Beach Sports Chiavari 160

➡️ SERIE A FEMMINILE

Urban Beach Netsin 200

Beach Volley Bergamo 180

Beach Volley University 160

➡️ SERIE ELITE MASCHILE

IBeach 125

Beach Volley University 105

Real Beach 90

➡️ SERIE ELITE FEMMINILE

Beach Volley University 125

Point Beach 105

Beach Volley Bergamo 90

➡️ SERIE B MASCHILE

Beach Volley Academy Effepiù 150

BVS Ancona 130

Beach Volley Zone 110

➡️ SERIE B FEMMINILE

Real Beach 150

RBT School 130

Beach Rays Experience 110

🌍 La Romagna si conferma ancora una volta capitale del beach volley italiano, con un evento che unisce sport, spettacolo e passione.

📅 Prossimo appuntamento: finali giovanili AIBVC a Grosseto (16-17 maggio 2026)

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