Nuovo appuntamento con Motor News e la rubrica “Felicioni e Scontenti” dedicata al GP di Miami 2026 di Formula 1. Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano i protagonisti del weekend americano, partendo da un Felicione totalmente inaspettato: la Williams. Dopo un inizio di stagione complicato e ben al di sotto delle aspettative, il team britannico riesce finalmente a costruire un weekend solido, competitivo e concreto, raccogliendo un risultato che può rilanciare morale e ambizioni per il resto del campionato. Tra conferme, sorprese e delusioni, si completa una lista dei Felicioni e degli Scontenti del GP di Miami, abbastanza chiara … oppure no? E voi siete d’accordo con le scelte di Beatrice e Luca? Chi meritava di stare tra i Felicioni e chi invece tra gli Scontenti? 👇 Scrivetelo nei commenti!