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Eleonora Sestini e Daizi Nika, esperienza e talento emergente: nasce una delle coppie più interessanti del beach volley italiano 2026 🏐🔥
Da una parte Eleonora Sestini, tra le atlete più esperte e vincenti del circuito nazionale; dall’altra Daizi Nika, giovane promessa già protagonista a livello giovanile con un titolo Under 20. Due percorsi diversi che si incontrano in Romagna per dare vita a un progetto ambizioso, con l’obiettivo di essere protagoniste nel circuito italiano e guardare anche agli appuntamenti internazionali.
🎙️ Nella nuova puntata di Beach Zone, Sestini e Nika raccontano ai microfoni di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada:
👉 la nascita della coppia
👉 gli obiettivi per la stagione 2026
👉 il lavoro quotidiano e l’intesa in campo
👉 le ambizioni nel beach volley internazionale
🌊 Una coppia tutta da seguire, tra esperienza, freschezza e voglia di crescere.
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