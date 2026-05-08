Costanza Cocconcelli si racconta: talento precoce , record, staffette azzurre e obiettivi futuri
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Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Costanza Cocconcelli, realizzata a Rari Nantes Florentia presso la Piscina Comunale Bellariva, uno dei centri di riferimento del nuoto italiano.
La nuotatrice azzurra ripercorre le tappe più importanti della sua carriera: dagli esordi giovanili con la nazionale italiana ai successi internazionali, passando per le medaglie conquistate nelle grandi competizioni, la crescita personale e tecnica, fino ai record italiani che hanno segnato il suo percorso.
Nel corso dell’intervista spazio anche al valore delle staffette con l’Italia, all’esperienza nelle Fiamme Gialle, al lavoro quotidiano in allenamento e alle ambizioni future nel panorama del nuoto mondiale.
Un confronto intenso e autentico con una delle atlete più interessanti del movimento azzurro, tra passato, presente e nuovi traguardi da inseguire.
🎯 In questo video:
Gli inizi e il talento esploso da giovanissima
Le vittorie internazionali e la crescita tra le grandi
Il significato dei record italiani
L’importanza delle staffette azzurre
Gli obiettivi per il futuro
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Conduce Alice Liverani