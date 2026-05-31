Squash
Squash, Cristina Tartarone e Yuri Farneti vincono i Campionati Italiani Assoluti a Rende
I Campionati Italiani Individuali Assoluti 2026 di squash, giunti alla 50ma edizione ed andati in scena a Rende (Cosenza), in Calabria, presso l’impianto sportivo della A.S.D. Squash Scorpion, incoronano Cristina Tartarone e Yuri Farneti, i quali confermano il titolo nazionale conquistato lo scorso anno.
Nel torneo femminile si conferma Cristina Tartarone (CS-Scorpion), testa di serie numero 1, che liquida in finale Giorgia Ranieri (BA-Squash Bari), numero 9/16 del seeding, sconfitta con lo score di 3-0 (11-2, 11-1, 11-3), lasciando appena sei punti all’avversaria: per lei si tratta del quinto titolo di categoria, il terzo consecutivo, dopo i successi datati 2019, 2022, 2024 e 2025.
Nel torneo maschile centra il dodicesimo titolo nazionale di categoria Yuri Farneti (MI-Academy), numero 3/4 del tabellone, il quale regola Nicolas Serna Londono (RN-Giovani et Squash), numero 1 del seeding, con il punteggio di 3-0 (13-11, 11-2, 11-8).
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SQUASH 2026
Finale femminile
Cristina Tartarone [1] b. Giorgia Ranieri [9/16] 3-0 (11-2 11-1 11-3)
Finale maschile
Yuri Farneti [3/4] b. Nicolas Serna Londono [1] 3-0 (13-11 11-2 11-8)