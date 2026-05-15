Perché Sinner ha chiamato il fisioterapista. La protesta di Medvedev

Jannik Sinner sta affrontando Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia, ma il numero 1 del mondo sta facendo i conti con delle criticità fisiche che lo stanno mettendo a dura prova contro l’arcigno rivale russo sulla terra rossa di Roma. Il fuoriclasse altoatesino si è piegato più volte sulle ginocchia e si è appoggiato sulla racchetta a più riprese durante il secondo set, in cui ha annullato tre palle break sullo 0-3 e ha poi ceduto il servizio nel dodicesimo gioco, venendo così trascinato al terzo parziale.

Il 24enne è riuscito a sorprendere il temibilissimo avversario nel terzo game, strappando il servizio: ottimo lungolinea, lisciata del russo dopo una risposta profonda, diritto in rete di Medvedev e rovescio lungo in lungolinea per issarsi sul 2-1. Jannik Sinner ha confermato il vantaggio (3-1), ma al termine del quinto gioco (3-2) ha chiamato il fisioterapista, il quale ha provveduto a massaggiargli la coscia destra per qualche minuto.

Daniil Medvedev ha protestato in maniera vigorosa con la giudice di sedia: “Se chiama il fisioterapista per i crampi, non c’è una multa?“. Dopo aver ricevuto il trattamento, la partita è ripresa e l’azzurro si è issato sul 4-2. Nel settimo gioco, sul punteggio di A-40 in favore del russo (dopo che il nostro portacolori ha avuto una palla per il 5-2), il match è stato interrotto per una violenta pioggia e il campo è stato coperto con dei teloni. Non si riprenderà prima delle ore 22.15.