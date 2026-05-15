Sinner-Medvedev inizierà in forte ritardo? Cosa succede a Roma e il pericolo rinvio

AGGIORNAMENTO ORE 18.00. La partita può riprendere! La pioggia è cessata, a breve Darderi e Ruud scenderanno in campo. Al termine di questa partita toccherà alla semifinale tra Sinner e Medvedev.

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Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella semifinale degli Internazionali d’Italia, l’incontro è previsto dopo la conclusione del match tra Luciano Darderi e il norvegese Casper Ruud, ma non prima delle ore 19.00. La pioggia ha però fatto capolino al Foro Italico e ha scombussolato la programmazione, con il serio rischio che il numero 1 del mondo scenda in campo in serata e forse in un orario molto tardo rispetto a quanto si poteva aspettare.

Il confronto tra lo scandinavo e il padrone di casa è stato interrotto alle ore 16.08, con il nordico in vantaggio per 4-1 e A-40 (il padrone di casa doveva servire per annullare una palla break). Si è parlato di una ripresa non prima delle ore 17.00, poi slittata a non prima delle ore 17.30 e dunque a non prima delle ore 18.00. Andranno tolti i teloni e poi i due giocatori dovranno riscaldarsi nuovamente, quindi servirà ulteriore tempo per riprendere effettivamente la contesa.

La partita tra Sinner e Medvedev inizierà in forte ritardo: impossibile incominciare l’incontro alle ore 19.00, ma si andrà verosimilmente in prima serata, sperando che la pioggia offra una finestra e non complichi ulteriormente il programma. Il fuoriclasse altoatesino potrebbe dover giocare a un orario da lui non tanto amato e con temperature non ottimali, ma se il meteo non dovesse concedere una tregua allora è possibile un rinvio alla giornata di domani, alla vigilia della finale prevista domenica 17 maggio (ore 17.00).