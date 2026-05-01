Mosaner e Constantini a caccia della medaglia ai Mondiali: Giappone ai playoff, c’è l’Australia all’orizzonte

L’Italia affronterà il Giappone nei playoff dei Mondiali 2026 di curling doppio misto: l’appuntamento è per le ore 10.00 di oggi (venerdì 1° maggio) sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini saranno chiamati al primo dentro o fuori di questa rassegna iridata: in palio la qualificazione alla semifinale contro l’Australia, da disputare alle ore 19.00.

I Campioni del Mondo in carica sono approdati alla fase a eliminazione diretta grazie al secondo posto conseguito nella fase a gironi, dove hanno ottenuto sette vittorie su nove partite disputate, l’ultima ieri sera contro la Scozia all’extra-end, valsa appunto la piazza d’onore alle spalle del Canada e proprio davanti agli anglosassoni.

Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per battere la coppia composta da Tori Koana e Go Aoki, terzi nel gruppo A con il record di sette vittorie alle spalle di Australia (8-1) e Svezia (7-2). I Campioni Olimpici di Pechino 2022 e freschi di bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026 puntano dritti alla semifinale contro gli australiani Tahli Gill e Dean Hewitt, che lo scorso anno si misero al collo il bronzo iridato

Amos Mosaner e Stefania Constantini riusciranno a firmare l’auspicato due su due e a meritarsi il diritto di tornare in scena sabato 2 maggio per andare a caccia del bis? Dall’altra parte del tabellone il Canada attende la vincente del confronto tra Scozia e Svezia.