Tabellone Mondiali curling doppio misto: Italia ai playoff, tutti incroci verso la finale. Calendario e programma

Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto e si è così delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Le vincitrici dei due gironi si sono qualificate direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie in terra elvetica.

L’Italia ha concluso il gruppo B in piazza d’onore con un record di sette vittorie e due sconfitte, alle spalle del Canada (8-1) e davanti alla Scozia (6-3). Amos Mosaner e Stefania Constantini sono stati così ammessi al playoff contro il Giappone, che ha terminato in terza piazza nella Pool A dietro all’Australia e alla Svezia: i Campioni del Mondo in carica potranno così proseguire nella difesa del titolo conquistato dodici mesi fa e a inseguire una nuova gioia dopo il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

L’Italia scenderà sul ghiaccio nella giornata di venerdì 1° maggio (ore 10.00) per incrociare i nipponici, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro l’Australia (sempre nella giornata della Festa dei Lavoratori, alle ore 19.00). Dall’altra parte del tabellone, invece, Scozia e Svezia si affronteranno per meritarsi il diritto di fronteggiare il Canada nell’altra semifinale.

TABELLONE MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

PLAYOFF

Italia vs Giappone

Scozia vs Svezia

SEMIFINALI

Australia vs Vincente Italia-Giappone

Canada vs Vincente Scozia-Svezia

CALENDARIO MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Venerdì 1° maggio

Ore 10.00 Playoff: Italia-Giappone, Svezia-Scozia

Ore 19.00 Semifinali: Australia-Italia/Giappone, Canada-Svezia/Scozia

Sabato 2 maggio

Ore 10.00 Finale per il bronzo

Ore 14.00 Finale per l’oro

PROGRAMMA MONDIALI CURLING: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.