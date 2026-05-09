United Rugby Championship, i Bulls battono senza problemi le Zebre Parma

Si apre con una pesante sconfitta sul campo dei Bulls la trasferta sudafricana delle Zebre Parma nell’United Rugby Championship. A Pretoria i sudafricani dominano soprattutto sul piano fisico e nella qualità delle giocate offensive, imponendosi con un netto 54-19 al termine di una sfida quasi sempre controllata dai padroni di casa. Le Zebre, però, hanno avuto il merito di non arrendersi mai, trovando tre mete e provando a restare aggrappate al match con alcune fiammate offensive di buona qualità, contro una delle squadre più in forma del torneo.

Partenza durissima per le Zebre Parma a Pretoria. Dopo appena due minuti i Bulls sfondano subito la linea difensiva ospite con Canan Moodie, che apre il varco per la corsa solitaria di Willie le Roux: l’estremo sudafricano schiaccia e poi converte per il 7-0. I padroni di casa continuano a spingere e al 13’ colpiscono ancora: Sergeal Petersen trova spazio nella difesa emiliana con un’azione spettacolare e l’offensiva dei Bulls si conclude con la meta di Moodie, trasformata ancora da le Roux per il 14-0. Le Zebre, però, non si disuniscono e al 19’ riaprono il match grazie a Jacopo Trulla: l’ala italiana intercetta un pallone, parte in campo aperto e vola fino alla meta, poi trasformata da Martin Roger per il 14-7.

I Bulls riprendono subito in mano il match in avvio di secondo quarto di gara e al 22’ allungano ancora grazie a una splendida azione corale: Kurt-Lee Arendse inventa l’assist decisivo, Cheswill Jooste trova il varco nella difesa delle Zebre e conclude oltre la linea per il 19-7. La squadra italiana prova a reagire due minuti più tardi con una bella iniziativa di Mirko Belloni, bravo a spezzare la linea difensiva sudafricana e a dare avanzamento all’attacco ospite, ma i Bulls restano padroni del ritmo e al 29’ trovano la quarta meta di giornata con Sergeal Petersen, al termine di un’altra manovra offensiva di altissimo livello. Willie le Roux è ancora impeccabile dalla piazzola e firma il 26-7. Nel finale del primo tempo, però, le Zebre hanno un sussulto d’orgoglio e proprio allo scadere trovano la seconda meta dell’incontro: la maul emiliana avanza con forza fino alla linea e Giampietro Ribaldi schiaccia per il 26-12 con cui si va all’intervallo.

La ripresa si apre con un’altra accelerazione dei Bulls, che al 48’ trovano la quinta meta della loro serata grazie a una giocata tanto semplice quanto efficace: un calcio tattico intelligente dei sudafricani sorprende la retroguardia delle Zebre Parma e permette a Ruan Vermaak di raccogliere l’ovale e schiacciare in meta. Willie le Roux conferma la sua precisione al piede e porta il punteggio sul 33-12. Le Zebre, però, non smettono di giocare e riescono a rispondere poco prima dell’ora di gioco con una bella azione alla mano: la circolazione veloce dell’ovale apre spazi nella difesa dei Bulls e Thomas Dominguez finalizza l’attacco con la meta del 33-19, poi completata dalla trasformazione di Martin Roger.

Nel finale i Bulls dilagano definitivamente, sfruttando la maggiore profondità della rosa e una superiorità fisica sempre più evidente contro delle Zebre Parma comunque generose fino all’ultimo. Al 62’ i sudafricani insistono a pochi metri dalla linea e trovano la meta con Cameron Hanekom, bravo a finalizzare la pressione offensiva per il 40-19, ancora completato dalla trasformazione precisa di Willie le Roux. Le Zebre provano a contenere gli attacchi dei padroni di casa, ma al 68’ i Bulls colpiscono ancora con una rapida sequenza di passaggi che libera Harold Vorster per la meta del 47-19. Nel finale c’è spazio anche per la marcatura di Jeandre Rudolph, che al 76’ conclude un’altra azione corale di ottima fattura della squadra di Pretoria. Le Roux resta impeccabile dalla piazzola e firma il definitivo 54-19 con cui i Bulls festeggiano la vittoria.