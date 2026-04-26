Sebastien Ogier vince il Rally Spagna! Un errore frena la rincorsa di Solberg

Si chiude nel segno di Sebastien Ogier il Rally di Spagna, quinto atto della stagione 2026. Un weekend da dominatore assoluto per il francese che, nella giornata finale della corsa, ha capitalizzato quanto costruito nei giorni precedenti segnando il primo successo di quest’anno.

Non sono mancati però i brividi, arrivati soprattutto grazie alla prestazione monstre di Oliver Solberg che, ieri, ha insidiato seriamente il transalpino. In tal senso la prova spartiacque è stata la penultima di oggi, momento in cui, nel tentativo di superare Ogier, lo svedese ha commesso una sbavatura che l’ha portato a sbattere contro il guard rail al chilometro 14.7 della PS17. L’urto ha causato un danneggiamento delle sospensioni del lato sinistro con cui il pilota ha dovuto salutare anzitempo la gara, consentendo al francese un successo facile.

Al secondo posto si è piazzato quindi il binomio di matrice britannica formato da Evans/Martin, attardati di 19.9 secondi davanti ai finlandesi Pajari/Salminen, terzi con uno scarto complessivo di 1:40.8.

La giornata da incorniciare della Toyota si è poi chiusa con il quarto posto dei nipponici Katsuta/Johnston, quarti a 1:51.2. Da menzionare infine Fourmaux/Coria, quinti a 3:29.5 e Neuville /Whydaeghe, sesti a 3:41.0. Il prossimo appuntamento sarà il Rally del Portogallo, in scena dal 7 al 10 maggio.