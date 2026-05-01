Scherma, undici fiorettiste azzurre in tabellone ad Istanbul

Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale della tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile ad Istanbul. Già certe della qualificazione erano Martina Favaretto, Martina Batini, Arianna Errigo, Anna Cristino e Alice Volpi, grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.

Martina Sinigalia e Matilde Molinari hanno staccato il biglietto per il tabellone principale dopo la fase a gironi. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificate Aurora Grandis, Francesca Palumbo, Carlotta Ferrari ed Elena Tangherlini. Purtroppo è stata eliminata Giulia Amore.

Domani si terrà la prova individuale sia al femminile sia la maschile. Tra gli uomini saranno otto gli azzurri che si trovano in tabellone principale: Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi, Giulio Lombardi, Tommaso Martini, Damiano Rosatelli, Edoardo Luperi e Giuseppe Franzoni.