Scherma, nove sciabolatori azzurri in tabellone in Coppa del Mondo a Il Cairo

Si è alzato il sipario sull’ultima tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Si gareggia a Il Cairo in Egitto ed oggi erano in programma le qualificazioni. In tabellone ci saranno nove azzurri, sicuramente un ottimo risultato visto che il solo Luca Curatoli era già certo di essere testa di serie per via della sua posizione nel ranking mondiale.

Dopo la fase a gironi sono stati ben quattro gli azzurri che hanno staccato il pass per il tabellone principale: Cosimo Bertini, Matteo Neri, Edoardo Cantini e Dario Cavaliere. Successivamente dagli assalti preliminari si sono qualificati anche Marco Mastrullo, Pietro Torre, Leonardo Reale e Leonardo Dreossi.

Purtroppo è arrivata l’eliminazione per tre componenti della spedizione azzurra: Michele Gallo (15-12 contro il cinese Shen) e Lupo Veccia Scavalli (15-13 con il francese Guilley) sono stati sconfitti all’ultimo turno, mentre in precedenza era uscito Marco Stigliano (15-8 con il francese Martine).

Domani si terranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica ci sarà la prova a squadre con il quartetto azzurro che sarà composto Luca Curatoli, Pietro Torre, Matteo Neri e Leonardo Reale.