Scherma, Matteo Galassi ad un passo dal podio a Berna. Vince l’egiziano Elsayed

L’egiziano Mohamed Elsayed trionfa a Berna nell’ultima appuntamento della Coppa del Mondo di spada maschile. Lo spadista africano ha conquistato il suo secondo successo della carriera, superando nell’ultimo atto l’ungherese Tibor Andrasfi con il punteggio di 15-12. Sul podio ci salgono anche il ceco Jakub Jurka ed il sorprendente brasiliano Alexandre Camargo, che mai si era spinto così avanti in una gara di Coppa.

Proprio Camargo è stato il giustiziere nei quarti di finale di Matteo Galassi. Come accaduto a Cosimo Bertini nella sciabola a Il Cairo, anche al romagnolo è stata fatale l’ultima stoccata. Infatti Galassi è stato sconfitto dal brasiliano con il punteggio di 15-14, sfiorando così un altro podio in questa stagione.

Un’ultima stoccata decisiva in negativo anche per un ottimo Nicolò Del Contrasto, che ha perso per 15-14 proprio con il vincitore di giornata Mohamed Elsayed. Nei sedicesimi eliminazione, invece, per Simone Mencarelli, sconfitto dal numero uno del mondo, il giapponese Koki Kano per 15-12.

Al primo turno si è tenuto anche un derby azzurro tra lo stesso Mencarelli e Valerio Cuomo con il successo del primo per 15-11. Fuori al primo assalto anche Gianpaolo Buzzacchino, Enrico Piatti ed il rientrante Davide Di Veroli, battuto per 15-8 dal sudcoreano Omin Kwon. Domani ci sarà la prova a squadre ed il quartetto azzurro sarà composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli.