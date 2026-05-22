Scherma, sette spadisti azzurri in tabellone a Berna

Si è aperta la tre giorni di gare a Berna per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di spada maschile. Saranno sette gli spadisti azzurri qualificati per il tabellone principale, dove erano già presenti Matteo Galassi e Davide Di Veroli grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.

Dopo una strepitosa fase a gironi, chiusa rispettivamente al primo ed al secondo posto, si sono qualificati Gianpaolo Buzzacchino ed Enrico Piatti ed insieme a loro poi anche Valerio Cuomo, che ha centrato il sedicesimo posto. Negli assalti preliminari si sono poi qualificati Simone Mencarelli e Nicolò Del Contrasto.

Purtroppo all’ultima stoccata è stato eliminato Filippo Armoleo, sconfitto con il punteggio di 10-9 dal sudcoreano Nam Yeo. Sono poi usciti anche negli assalti preliminari Fabrizio Cuomo, Cristiano Sena, Ettore Leporati e Andrea Santarelli.

Domani ci saranno gli assalti del tabellone principale, mentre domenica spazio alla gara a squadre con il quartetto composto da Matteo Galassi, Davide Di Veroli, Simone Mencarelli e Andrea Santarelli.