Scandicci-Eczacibasi Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 2 maggio (alle ore 19.00 italiane) Scandicci affronterà l’Eczacibasi Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le Campionesse del Mondo scenderanno in campo alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul per cercare di raggiungere nuovamente l’atto conclusivo, perso dodici mesi fa contro Conegliano: la compagine veneta, che non gioca dall’eliminazione nella semifinale scudetto contro Milano, se la dovrà vedere contro la quotatissima formazione turca.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno tutte le carte in regola per superare le anatoliche guidate da coach Giulio Bregoli, che avranno il sostegno del proprio pubblico pur non giocando nel loro abituale impianto. In palio la qualificazione alla finale da disputare contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra Conegliano e VakifBank Istanbul.

Scandicci si affiderà in particolar modo all’opposto Ekaterina Antropova, alle schiacciatrici Avery Skinner e Caterina Bosetti (o Lindsey Ruddins), alle centrali Linda Nwakalor e Camilla Weitzel, alla palleggiatrice Maja Ognjenovic, al libero Brenda Castillo. Tra le fila dell’Eczacibasi spiccano le attaccanti Ebrar Karakurt e Magdalena Stysiak, le centrali Sinead Jack-Kisal e Dana Rettke.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Eczacibasi Istanbul, semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SCANDICCI-ECZACIBASI OGGI

Sabato 2 maggio

Ore 19.00 Savino Del Bene Scandicci vs Eczacibasi Dynavit Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCANDICCI-ECZACIBASI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.