Conegliano-VakifBank Istanbul oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 2 maggio (alle ore 16.00 italiane) Conegliano affronterà il VakifBank Istanbul nella semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa scenderanno in campo alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul per difendere il titolo continentale conquistato lo scorso anno: la corazzata veneta, fresca di ottavo scudetto consecutivo, se la dovrà vedere contro la quotatissima formazione turca allenata da coach Giovanni Guidetti, che sarà sostenuta dal pubblico locale.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno tutte le carte in regola per superare le Campionesse di Turchia (hanno conquistato il titolo regolando il Fenerbahce di Alessia Orro nell’atto conclusivo), ma si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato, avvincente e appassionante. In palio la qualificazione alla finale da disputare contro chi avrà la meglio nell’altra semifinale tra Scandicci ed Eczacibasi Istanbul.

Conegliano potrà fare affidamento sull’opposto Isabelle Haak, sulla palleggiatrice Joanna Wolosz, sulle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, sulle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, sul libero Monica De Gennaro. Tra le fila del VakifBank Istanbul, invece, i terminali di riferimento saranno la bomber serba Tijana Boskovic e il martello russo Marina Markova.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-VakifBank Istanbul, semifinale della Champions League 2026 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 17.55, Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO CONEGLIANO-VAKIFBANK OGGI

Sabato 2 maggio

Ore 16.00 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs VakifBank Istanbul – Diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.55, Sky Sport Arena

PROGRAMMA CONEGLIANO-VAKIFBANK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) fino alle ore 17.55, Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.