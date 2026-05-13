Nuova puntata dedicata alla MotoGP 2026 con l’analisi completa del weekend del Gran Premio di Francia a Le Mans.

Protagonista assoluto Jorge Martín, autore di una straordinaria doppietta tra Sprint Race e gara lunga, un risultato che rilancia con forza la sua candidatura al titolo mondiale e accende il duello interno con il compagno di squadra Marco Bezzecchi.

Si parlerà della particolare parabola di Martin: proprio come accaduto nel 2024 con l’addio alla Ducati durante la stagione culminata con il titolo iridato, anche questa volta lo spagnolo punta al Mondiale pur sapendo che lascerà il team al termine del 2026.

Focus anche sul momento complicato in casa Ducati: il nuovo problema accusato da Francesco Bagnaia e la caduta di Marc Márquez hanno acceso interrogativi tecnici e mentali all’interno del box italiano.

Infine spazio al prossimo appuntamento del Mondiale con il GP di Catalogna, senza dimenticare uno sguardo alla Formula 1 e al Gran Premio del Canada.

Analisi, approfondimenti e scenari sul campionato MotoGP 2026 tra lotta al titolo, strategie Ducati e protagonisti del Motomondiale.

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