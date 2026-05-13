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Jannik Sinner continua la sua corsa agli Internazionali d’Italia con una vittoria convincente nel derby contro Andrea Pellegrino. Il numero uno azzurro raggiunge quota 31 vittorie consecutive negli ultimi sei Masters 1000, in cui vanta 55 turni di servizio consecutivi senza break concessi.
La grande impresa di giornata porta la firma di Luciano Darderi, protagonista di una rimonta clamorosa che vale l’eliminazione della testa di serie numero 2 del torneo. Ora per lui c’è la sfida contro Rafa Jódar.
Si ferma invece Lorenzo Musetti, non al meglio dal punto di vista fisico.
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