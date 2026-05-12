Nuova intervista esclusiva di OA Sport con Filippo Megli, uno dei grandi protagonisti del mezzofondo veloce italiano e punto di riferimento della staffetta 4×200 stile libero azzurra. Il nuotatore fiorentino ripercorre una carriera fatta di talento, record, finali olimpiche e momenti complessi che ne hanno segnato il percorso.

Classe 1997 e specialista dei 200 stile libero, Megli racconta gli inizi internazionali con il bronzo europeo nella 4×200 agli Europei di London nel 2016 al fianco di grandi campioni del nuoto italiano, fino all’esperienza ai Mondiali di Budapest nel 2017.

Ampio spazio alla crescita definitiva tra il 2018 e il 2019: la finale europea nei 200 stile libero, il record italiano migliorato due volte e il quarto posto mondiale nella staffetta 4×200, risultato che ha confermato il valore dell’Italia a livello internazionale.

Nel corso dell’intervista Megli affronta anche il periodo più difficile tra Covid e infortuni, arrivato in un momento di grande condizione fisica, tra rimpianti, insegnamenti e voglia di ripartire. Si parla poi delle emozioni vissute ai Olympic Games Tokyo 2020 con la finale olimpica della 4×200.

Spazio anche all’attualità: il nuovo gruppo azzurro con i giovani emergenti, il ruolo di leader e riferimento tecnico, le prospettive della staffetta verso Olympic Games Los Angeles 2028 e il livello internazionale sempre più elevato dei 200 stile libero.

Un’intervista profonda con un atleta che ha ancora molto da dare e che riflette con lucidità su passato, presente e futuro.

🎯 In questo video:

Gli inizi internazionali e i primi podi europei

Il record italiano nei 200 stile libero

Il periodo Covid e gli infortuni

La finale olimpica di Tokyo

Il futuro della 4×200 azzurra

I giovani talenti italiani

Gli obiettivi personali di Megli

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Conduce Alice Liverani