Jannik Sinner continua a dire di non guardare alle statistiche, perché vuole fare la sua di storia. In verità, nel suo caso, le due cose vanno di pari passo!

Il numero 1 del mondo detta legge nel circuito ATP con numeri da capogiro: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000 e una capacità devastante e senza precedenti di indirizzare subito i match.

📊 I dati parlano chiaro:

• break ottenuto in 26 partite entro i primi 3 turni di servizio avversari

• 12 volte già nel primo game di risposta

• 9 nel secondo

• ben 30 match chiusi in due set

Segnali evidenti di una superiorità mentale, tecnica e tattica che sta rendendo “lo spaccaossa” di Sesto Pusteria sempre più dominante nel tennis mondiale.

🔥 Ne parliamo in diretta a TennisMania oggi alle 8:30 sul canale YouTube di OA Sport.

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