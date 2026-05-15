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Jannik Sinner continua a dire di non guardare alle statistiche, perché vuole fare la sua di storia. In verità, nel suo caso, le due cose vanno di pari passo!
Il numero 1 del mondo detta legge nel circuito ATP con numeri da capogiro: 32 vittorie consecutive nei Masters 1000 e una capacità devastante e senza precedenti di indirizzare subito i match.
📊 I dati parlano chiaro:
• break ottenuto in 26 partite entro i primi 3 turni di servizio avversari
• 12 volte già nel primo game di risposta
• 9 nel secondo
• ben 30 match chiusi in due set
Segnali evidenti di una superiorità mentale, tecnica e tattica che sta rendendo “lo spaccaossa” di Sesto Pusteria sempre più dominante nel tennis mondiale.
🔥 Ne parliamo in diretta a TennisMania oggi alle 8:30 sul canale YouTube di OA Sport.
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