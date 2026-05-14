Bentornato su SWIMZONE a Luca De Tullio, uno dei riferimenti del mezzofondo italiano e protagonista della nazionale azzurra negli ultimi anni. Allenato da Fabrizio Antonelli al centro federale di Ostia, Luca si racconta tra evoluzione tecnica, crescita mentale e adattamento continuo a un mezzofondo sempre più orientato verso la velocità.

In questa puntata si parla del nuovo approccio agli allenamenti tra 400 e acque libere, dell’importanza delle gambe nel suo stile di nuotata e di come il mezzofondo moderno richieda oggi caratteristiche sempre più esplosive. Luca analizza anche il livello del nuoto italiano dopo l’era di campioni come Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti, riflettendo sul peso delle aspettative e sulla difficoltà di emergere in una disciplina già dominata da fuoriclasse.

Ampio spazio anche all’aspetto psicologico: dalla gestione della pressione fino alla capacità di ritrovare consapevolezza nei propri mezzi fisici e mentali, soprattutto in occasione delle Olimpiadi. Un confronto autentico sul cambiamento del corpo, della testa e dell’identità sportiva nel percorso di un atleta di alto livello.

Conducono: Enrico Spada e Sofia Altavilla

📌 Nel video potrai scoprire:

Il nuovo mezzofondo: come sta cambiando il lavoro tra velocità, 400 e acque libere.

Crescere nell’era dei campioni: il confronto con una generazione storica del fondo italiano.

Mentalità: consapevolezza, gestione della pressione e performance nei grandi eventi.

Evoluzione personale: come cambiano allenamento, corpo e approccio mentale durante la carriera.

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